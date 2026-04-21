AGOV-Sicherheitsschlüssel statt Handy

Als Antwort auf den Leserbrief von Carlo Voellmy, Rheinfelden, in der NFZ vom 16.4.2026 betreffend eTax Aargau möchte ich die ergänzende Möglichkeit für das Ausfüllen der Steuern nennen, wenn man kein Handy besitzt: der AGOV-Sicherheitsschlüssel. Geprüfte ...

Als Antwort auf den Leserbrief von Carlo Voellmy, Rheinfelden, in der NFZ vom 16.4.2026 betreffend eTax Aargau möchte ich die ergänzende Möglichkeit für das Ausfüllen der Steuern nennen, wenn man kein Handy besitzt: der AGOV-Sicherheitsschlüssel. Geprüfte Modelle, sogenannte USB-Sticks, mit Pin oder Fingerprinterkennung nennt der Bund auf seiner Website https://help.agov.ch/?c=descseckey.

MARTINA HASSLER, ETZGEN