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AGOV-Sicherheitsschlüssel statt Handy

  21.04.2026 Leserbriefe

Als Antwort auf den Leserbrief von Carlo Voellmy, Rheinfelden, in der NFZ vom 16.4.2026 betreffend eTax Aargau möchte ich die ergänzende Möglichkeit für das Ausfüllen der Steuern nennen, wenn man kein Handy besitzt: der AGOV-Sicherheitsschlüssel. Geprüfte ...

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