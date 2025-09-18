Adrian Dähler wird Direktor des Park-Hotels am Rhein

Beim Park-Hotel am Rhein in Rheinfelden kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Adrian Dähler wird neuer Direktor, er übernimmt diese Funktion von Beat Gerber. «Der 43-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Gesundheitswesen und ist in der Branche weit über die Region hinaus vernetzt», heisst es in einer Medienmitteilung über Dähler. Über elf Jahre lang leitete Adrian Dähler die Küche der Reha Rheinfelden. Er führte ein multikulturelles Team von 25 Mitarbeitenden, verantwortete komplexe Verpflegungsprozesse und verband kulinarische Qualität mit organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Verantwortung. Für sein Engagement in der Nachwuchsförderung wurde er 2022 zudem mit der Auszeichnung «Berufsbildner des Jahres» geehrt.

Seine berufliche Grundlage legte er in der Schweizer 5-Sterne-Hotellerie, wo Qualität, Präzision und Gastgeberkultur von Beginn an prägend waren. Ergänzend absolvierte er mehrere Weiterbildungen: Chefkoch mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Leiter Gemeinschaftsgastronomie HFP sowie dipl. Hotelmanager NDS HF. Neben seiner operativen Tätigkeit engagiert sich Adrian Dähler seit vielen Jahren in der Berufsbildung. «Die Reha Rheinfelden freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Adrian Dähler und wünscht ihm viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion beim Park-Hotel am Rhein.» Gleichzeitig verabschiedet sich das Park-Hotel am Rhein von Beat Gerber, der Ende Oktober 2025 aus seiner Funktion als Hoteldirektor austritt, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Unter seiner Leitung wurde das Park-Hotel am Rhein als traditionsreiches Haus mit hoher Servicequalität weiter gestärkt. «Mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner Gastfreundschaft hat er wesentlich zur positiven Entwicklung beigetragen.»

Für die Zeit bis zum Amtsantritt von Adrian Dähler übernimmt Anja Richter, Vizedirektorin des Park-Hotels am Rhein, die Aufgaben von Beat Gerber. Sie führt das Haus in den Monaten November und Dezember 2025 weiter, bis die Direktion am 1. Januar 2026 an Adrian Dähler übergeht. (mgt)