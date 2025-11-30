Mann bei einer Auseinandersetzung mutmasslich durch Messerstich schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Baden ist ein Mann mutmasslich durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau sucht Auskunftspersonen.



Am Samstag, 29. November, informierte eine Drittperson, kurz vor 21 Uhr, eine zufällig anwesende Patrouille der Stadtpolizei Baden, wonach beim Schlossbergplatz in Baden eine schwer verletzte Person liegen würde. Beim Eintreffen der Patrouille war der Mann nicht ansprechbar. Rasch zeigte sich, dass der 26-jährige Afghane eine Stichverletzung erlitten hatte. Er wurde schwer verletzt durch die Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Aargau sowie Patrouillen umliegender Regionalpolizeien rückten mit einem Grossaufgebot an den Tatort aus und suchten bislang erfolglos nach dem Täter. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind im Gang. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Der Ermittlungsdienst Nord der Kantonspolizei in Baden (Tel. 056 200 11 11 / ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch) sucht Auskunftspersonen welche Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung machen können.