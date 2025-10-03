Immobilien
ACTIONREICHER TAG FÜR DIE EIKER JUGIKINDER

  03.10.2025 Eiken
Foto: zVg
Foto: zVg

Vor wenigen Tagen trafen sich Kinder und Leiter der Jugi Eiken bei der Post für die diesjährige Jugireise. Alle Kinder waren pünktlich, gut gelaunt und voller Vorfreude auf den gemeinsamen Tag. Mit dem Bus fuhren wir zuerst nach Frick und von dort aus mit dem Zug weiter nach Aarau. ...

