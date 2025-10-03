ACTIONREICHER TAG FÜR DIE EIKER JUGIKINDER

Vor wenigen Tagen trafen sich Kinder und Leiter der Jugi Eiken bei der Post für die diesjährige Jugireise. Alle Kinder waren pünktlich, gut gelaunt und voller Vorfreude auf den gemeinsamen Tag. Mit dem Bus fuhren wir zuerst nach Frick und von dort aus mit dem Zug weiter nach Aarau. ...

Vor wenigen Tagen trafen sich Kinder und Leiter der Jugi Eiken bei der Post für die diesjährige Jugireise. Alle Kinder waren pünktlich, gut gelaunt und voller Vorfreude auf den gemeinsamen Tag. Mit dem Bus fuhren wir zuerst nach Frick und von dort aus mit dem Zug weiter nach Aarau. Dort besuchten sie das Rolling Rock. Die Kinder konnten sich auf dem Pumptrack mit dem Trotti oder Skateboard austoben, auf dem Trampolin springen oder an der Kletterwand klettern. Egal ob Anfänger oder kleine Profis, alle hatten grossen Spass und machten begeistert mit. (mgt)