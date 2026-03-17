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Achtsam und mit Vollgas vorwärts

  17.03.2026 Hottwil
Achtsamkeits-Anwalt mischt Unterwelt-Milieu auf. Fotos: Manuel Hörth
Achtsamkeits-Anwalt mischt Unterwelt-Milieu auf. Fotos: Manuel Hörth

Spielleute Hottwil begeisterten bei Premiere von «Achtsam morden»

Mit der rabenschwarzen Kriminalkomödie nach dem Roman von Karsten Dusse wagten sich die Spielleute Hottwil unter Regisseur David Imhoof an etwas Neues. Gekonntes Spiel und temporeiche Wendungen zogen das ...

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