Acht Schafe von der Weide gestohlen

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden ab einer Weide in der Nähe der Rupperswiler Zuckermühle acht Schafe entwendet. Die genauen Umstände des Diebstahls sind noch unklar.

Die Ermittlungen ergaben, dass weder die Hecke um die Weide beschädigt noch der Stromkasten abgeschaltet wurde. Es ist daher unklar, wie die Schafe entwendet werden konnten. Der Wert der entwendeten Schafe wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt. Der Besitzer hat Strafanzeige gestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die möglicherweise etwas über den Diebstahl wissen. Wer Informationen hat, kann sich beim Stützpunkt Lenzburg (062 886 017 17 oder stuetzpunkt.lenzburg@kapo.ag.ch) melden.