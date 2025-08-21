Absurde «Verkehrsberuhigung» am Enzberg

Gelegentlich produzieren sogenannte Verkehrsexperten auf Gemeindegebiet derart unsinnige «Beruhigungsprojekte», dass sie das Gegenteil der ursprünglichen Absicht bewirken, nämlich erhöhte Gefahren. Jüngstes Beispiel im Quartier Enzberg in Gipf-Oberfrick. Da wurde im Dreieck Bleumatt-/ Enzbergstrasse mittels Bau einer kostspieligen Halbinsel einfach eine Fahrspur beseitigt, von zwei also eine gemacht! Und das erst noch an relativ unübersichtlicher Stelle und selbstverständlich zu Lasten von uns Steuerzahlern. Natürlich werden die hierfür Verantwortlichen im Gemeinderat vorbringen, dass sei im Verkehrsbudget so beschlossen worden. Ich meine dazu lediglich: Hätten die Anwohner am Enzberg detaillierte Kenntnisse von dieser Absurdität erhalten, wäre zweifellos dagegen opponiert worden. Nicht auszuschliessen ist immerhin, dass an einer kommenden Gemeindeversammlung darauf zurückgekommen wird. Ausgang offen …!

MAXIMILIAN REIMANN, GIPF-OBERFRICK