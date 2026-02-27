Immobilien
Abschaffung der Heiratsstrafe

  27.02.2026 Leserbriefe

Es ist kaum zu fassen, dass wir in der Schweiz im Jahr 2026 immer noch ein Steuersystem haben, das verheiratete Paare systematisch anders behandelt als unverheiratete. Wer heiratet und beide gehen arbeiten, zahlt in den meisten Fällen deutlich mehr Steuern als ein vergleichbares ...

