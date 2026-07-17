Abkühlung für findige Tüftler

15 Nachwuchsforscherinnen und -forscher zwischen acht und zwölf Jahren trafen sich diese Woche im Rahmen des Ferienspass-Programms der Regionen Laufenburg und Frick zum Experimentieren am BASF-Standort in Kaisten.

Wenn das Thermometer immer weiter steigt, ist die Abkühlung umso wichtiger. 15 Kinder forschten beim «Keep Cool»- Programm im «Kids’ Lab» der BASF, im Rahmen des Ferienspasses wie Wasser gefriert und Getränke kühl bleiben.

Mit weissem Kittel, Schutzbrille und echten Laborgeräten gingen die Mädchen und Jungen auf Ent deckungstour: Wie können wir Getränke für einen Picknickausflug kühl halten, ohne dabei Energie zu verschwenden? Das war eine spannende Frage – gerade bei der aktuellen Hitzephase. In Zweier-Teams untersuchten die Kinder unterschiedliche Dämmmaterialien, erstellten eine Temperaturmessreihe und erzeugten Strom mit einem Handkurbel-Dynamo. Anschliessend stellten sie eine Kältemischung her und beobachteten, wie Wasser beim Gefrieren Kristalle bildet. «Das ist cool, das hatte ich noch nie beobachten können», rief eines der Mädchen erstaunt aus.

Mit grosser Begeisterung und sehr konzentriert führten die Kids die chemischen Experimente durch. Dabei standen zwei erfahrene Mitarbeitende den Mini-Forschern bei ihren Versuchen mit Rat und Tat zur Seite. Natürlich kamen nur ungefährliche Stoffe zum Einsatz. Für ihre erfolgreiche Forschungsarbeit erhielten die Teilnehmenden am «Kids’ Lab» zum Abschluss ein Diplom mit Tipps zum Weiterexperimentieren für zu Hause – damit der Ferienspass nicht endet.

«BASF setzt sich seit langem dafür ein, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften zu begeistern. Der Erfolg unseres ‹Kids’ Lab›- Programms zeigt eindrücklich, wie praxisnahe Experimente in Chemie und Physik diese Faszination wecken können», erklärt Maria Sanfilippo, die das «Kids’ Lab» in Kaisten organisiert hat. (mgt)