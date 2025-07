Aargauer Volksschule braucht eine Revision

Der besorgniserregend schlechte Zustand der Aargauer Volksschule ist auch eine Folge des jahrelangen Kuschelkurses bezüglich der ungebremsten Zuwanderung, was mit rund 39 Prozent fremdsprachiger ...

(Zum Thema «FDP und SVP wollen Aargauer Schule umkrempeln»)

Der besorgniserregend schlechte Zustand der Aargauer Volksschule ist auch eine Folge des jahrelangen Kuschelkurses bezüglich der ungebremsten Zuwanderung, was mit rund 39 Prozent fremdsprachiger Schüler an Aargauer Schulen zu Buche schlägt. Aber auch die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene Ablenkung während und zwischen den Unterrichtsstunden dürften einen massgeblichen Einfluss haben. Es zeigt sich, dass das aktuelle System (integrative Schule, Zweisprachigkeit auf Primarstufe, etc.) unsere Kinder nicht fit für Berufslehre oder weitergehende Schulen macht. Der Regierungsrat muss darum dringlich prüfen, welche Massnahmen nötig sind, damit unsere Kinder bessere Deutschkenntnisse erhalten. Unsere Wirtschaft braucht fähige, junge Leute, sei es im Rahmen der Berufslehre oder dann im Rahmen der weiterführenden Schulen.

ALEX SCHNEIDER, KÜTTIGEN