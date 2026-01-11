Aargau: Zahlreiche Unfälle wegen Schneefall

Schneefall und tiefe Temperaturen sorgten am Samstag kantonsweit für schwierige Strassenverhältnisse. Auf winterlichen Strassen ereigneten sich zahlreiche Verkehrsunfälle, wobei es mehrheitlich bei Blechschaden blieb.

Am Samstag erreichten die Kantonale Notrufzentrale zahlreiche Unfallmeldungen. Während der Schneefall anhielt, wurden die Strassenverhältnisse zunehmend prekär und der Strassenunterhalt stand im Dauereinsatz. Insgesamt verzeichnete die Kantonspolizei Aargau seit Beginn des Wochenendes über 40 gemeldete Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit dem Schneefall. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschaden. Einzelne Beteiligte wurden leicht verletzt. Obwohl das Verschulden grösstenteils gering war, stellte die Polizei fest, dass vereinzelte Fahrzeuge noch mit Sommerreifen unterwegs waren. Auffällig war demnach ein Selbstunfall in Rothrist. Ein 24-jähriger Automobilist konnte vor einer Verzweigung nicht mehr bremsen, prallte gegen einen Inselschutzpfosten und kollidierte anschliessend mit einem korrekt fahrenden Lastwagen. Mehrere Strassenabschnitte mussten zeitweise gesperrt werden. So beispielsweise die Seetalstrasse zwischen Seon und Hallwil infolge einer Frontalkollision. Eine 50-jährige Automobilistin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Rutschen und kam folglich auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Lenker erkannte die Situation und bremste bis zum Stillstand. Dennoch kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Obwohl die Hauptachsen inzwischen gut befahrbar sind, ist auf Nebenstrecken weiterhin Vorsicht geboten. Die Kantonspolizei Aargau mahnt, die Fahrweise den Verhältnissen anzupassen.