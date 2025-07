Aargau: Unwetter fordert Feuerwehren

Am Samstagabend zog ein heftiges Gewitter über den Kanton Aargau. Die Kantonale Notrufzentrale verzeichnete über 160 Meldungen. Verletzt wurde niemand.

Am Samstag, 26. Juli 2025, erreichte ein starkes Gewitter kurz vor 17 Uhr den Kanton Aargau. Während rund drei Stunden gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale über 160 Meldungen im Zusammenhang mit dem Unwetter ein.

Insgesamt standen 20 Feuerwehren im Einsatz. Mehrheitlich blieb es bei überfluteten Kellern und Unterführungen. Zudem stürzten mehrere Bäume um.

Auf der Bözbergstrasse lag Geröll auf der Fahrbahn, weshalb die Strasse während rund drei Stunden gesperrt werden musste. In Burg schlug darüber hinaus ein Blitz in ein Gebäude ein.

Ein Brand entstand nicht und es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.