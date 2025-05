Aargau: Tötungsdelikt unter Jugendlichen

Am Sonntagabend wurde eine 15-jährige Jugendliche in Berikon Opfer eines Tötungsdeliktes. Eine 14-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht. Die Umstände sind noch unklar.

Kantonspolizei und Jugendanwaltschaft ermitteln.

Spaziergänger trafen am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, in der Nähe des Schützenhauses Berikon auf eine Jugendliche. Weil diese blutete und um Hilfe bat, betreuten sie die Spaziergänger

und wählten den Notruf. Eine Patrouille der Regionalpolizei Bremgarten sowie die Ambulanz waren in der Folge rasch zur Stelle. Zeitgleich stiessen andere Spaziergänger im nahen Wald auf ein Mädchen, das stark blutend am Boden lag. Die Privatpersonen leisteten erste Hilfe, bis die Polizei und eine weitere Ambulanz eintrafen. Trotz Reanimationsmassnahmen kam jede Hilfe zu spät. Die 15-Jährige aus der Region verstarb noch vor Ort. Eine Ambulanz brachte die andere Jugendliche ins Spital. Es handelt sich um eine 14-Jährige, welche ebenfalls aus der Region stammt. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Früh zeigte sich, dass zwischen den beiden Jugendlichen ein Zusammenhang bestand. Daraus ergab sich gegen die 14-Jährige ein dringender Tatverdacht. Die Kantonspolizei Aargau nahm sie fest. Die genauen Umstände sowie mögliche Motive der Tat sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Opfer Stichverletzungen. Die Kantonspolizei Aargau hat intensive Ermittlungen aufgenommen. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und beim Opfer eine Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin Aarau angeordnet.