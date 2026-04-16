Aargau: Telefonbetrüger wieder vermehrt aktiv – und erfolgreich

Erneut sind im Aargau Telefonbetrüger aktiv, die sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgeben. Allein in den letzten Tagen erbeuteten die Kriminellen mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei konnte einen Verdächtigen festnehmen und mahnt zu Vorsicht.

Sie sei von der Raiffeisenbank, erklärte die Stimme am Telefon einer 79-jährigen Aargauerin. Die vermeintliche Bankangestellte schilderte der erstaunten Seniorin, dass Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einer Rechnung von Amazon vorhanden seien und wies sie an, die Polizei anzurufen. Wie geheissen, wählte die Betroffene die erhaltene Nummer und erhielt vom vermeintlichen Polizisten nach wortreichen Erklärungen die Anweisung, einen bestimmten Geldbetrag abzuheben und einem Kurier zu übergeben. Die Frau bezog in der Folge weit über 10'000 Franken und übergab sie an der Haustüre einem Unbekannten.

Dieser Vorfall spielte am vergangenen Dienstag, 14. April 2026, ab und ist nur einer von mehreren ähnlichen Fällen, welche die Kantonspolizei in diesen Tagen nach gleichem Muster verzeichnet. Während weitere Betroffene den Schwindel durchschauten oder von Angehörigen noch rechtzeitig gewarnt wurden, verlor am Mittwoch auch eine 83-Jährige viel Geld an einen Kurier. Vor Schaden bewahren konnten echte Kantonspolizei indes eine Seniorin, die ihnen vor einer Bankfiliale aufgefallen war. Als Folge eines Betrugsanrufs hatte sie soeben 15'000 Franken abgehoben.

Im Zuge von Ermittlungen konnte die Kantonspolizei am Mittwochnachmittag in Oberentfelden einen mutmasslichen Geldkurier festnehmen. Der 37-jährige Mazedonier aus der Ostschweiz hatte einen Umschlag mit einem grösseren Geldbetrag auf sich, den er nach ersten Erkenntnissen zuvor bei einem Betrugsopfer abgeholt hatte. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Nachdem die einst sehr verbreitete Betrugsmasche der falschen Polizisten während Monaten an Bedeutung verloren hatte, scheint sie nun wieder an Dynamik gewonnen zu haben. Daher warnt die Kantonspolizei Aargau einmal mehr vor falschen Polizisten und mahnt zu Wachsamkeit. Ein zentraler Appell lautet, niemals Geld oder Wertsachen an Fremde zu übergeben.