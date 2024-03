Aargau: Strolchenfahrt endet mit Unfall

Mit einem entwendeten Auto unternahmen vier Jugendliche am frühen Sonntagmorgen in Leutwil eine Spritztour. Dabei verunfallten sie, wobei alle leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht wurden.

Am Sonntag meldete, kurz nach 6.30 Uhr, einen Drittperson gegenüber der Notrufzentrale wonach ein Ford Ka in Leutwil von der Strasse geraten sei. Es stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger Schweizer, an dessen Wohnort ein Auto entwendete und mit mehreren Kollegen im Raum Leutwil eine Spritztour unternahm. Mehrmals erfolgte ein Fahrerwechsel wobei die beiden Lenker über keinen Führerausweis verfügten. Als das Auto auf der Moosstrasse von Dürrenäsch in allgemein Richtung Leutwil gelenkt wurde, verlor der Lenker in der Linkskurve die Beherrschung über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Wiesland zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Beteiligten werden nun bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.