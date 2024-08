Aargau: «Street Parade»-Heimkehrer im Fokus

Mit verschiedenen Kontrollposten richtete die Kantonspolizei Aargau ihr Augenmerk auf Automobilisten, die sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf dem Heimweg von der

Zürcher «Street Parade» befanden.

Nach ausgelassenem Feiern an der grössten Techno-Party folgt irgendwann der Heimweg. Dieser führt jeweils zahllose Teilnehmer per Auto durch den Kanton Aargau. Mit Fokus auf der Fahrfähigkeit der Lenker kontrollierte die Kantonspolizei Aargau daher den Rückreiseverkehr auf verschiedenen Hauptachsen. Bei den kantonsweiten Verkehrskontrollen in der Nacht sowie am Sonntagmorgen überprüfte die Kantonspolizei 260 Fahrzeuge. Dabei standen ein gutes Dutzend Lenkerinnen und Lenker unter Drogeneinfluss. Acht weitere waren alkoholisiert. Zudem verhaftete die Kantonspolizei den Beifahrer in einem französischen Auto, weil er im Fahndungsregister ausgeschrieben war.