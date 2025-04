Aargau: Mit vorschriftswidrigem Motorrad verunfallt

Bei Kölliken stiessen am Ostersonntag zwei Motorräder zusammen. Wie sich zeigte, war eines davon weder eingelöst, noch entsprach es den Vorschriften. Die beiden Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall ereignete sich um 20.30 Uhr auf der Obermattenstrasse ausserhalb von Kölliken. Bei einsetzender Dämmerung fuhr ein 16-Jähriger auf einer Yamaha in Richtung Uerkheim. Die Cross-Maschine war weder mit Lichtern noch mit Blinkern ausgerüstet. Der Jugendliche wollte dann ausserorts nach links in einen Feldweg einbiegen und bremste ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer realisierte dies zu spät und prallte mit grosser Wucht ins Heck der Yamaha. Der 45-Jährige wurde zu Boden geschleudert, und auch der andere Lenker stürzte. Nach ersten Angaben kamen beide Beteiligten mit Schürfungen und Prellungen davon. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Wie die Kantonspolizei Aargau feststellte, war das vorschriftswidrige Motorrad des 16-Jährigen auch

nicht eingelöst. Die Kantonspolizei verzeigte ihn an die Jugendanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.