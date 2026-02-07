Aargau: Lieferwagen gestohlen und zweimal verunfallt

Ein Mann verursachte mit einem zuvor gestohlenen Lieferwagen einen Verkehrsunfall in Hunzenschwil und fuhr weiter, noch bevor die Polizei vor Ort war. Kurze Zeit später meldete eine Drittperson eine auffällige Fahrweise des genannten Lieferwagens in Rudolfstetten, wobei dieser einen zweiten Verkehrsunfall verursachte. Beide Beteiligten verletzten sich durch die Kollision.

Im Morgenverkehr vom Freitag meldete eine Drittperson der Kantonspolizei, dass in Rudolfstetten auf der Bernstrasse in allgemeine Richtung Dietikon ein Lieferwagen auffällig vor ihr fahre. Noch während des Gesprächs kam der 27-jährige Lieferwagenlenker abrupt auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrer. Diverse Kräfte der Kantonspolizei, der Regionalpolizei Bremgarten, der Sanität, der Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg und der Stützpunktfeuerwehr Dietikon rückten zum Unfallort aus.

Der Autolenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste zuerst durch die Feuerwehr geborgen werden. Er verletzte sich leicht bis mittelschwer. Der Lieferwagenlenker verletzte sich schwer. Die Sanität und ein Rettungshelikopter brachten die Beteiligten in verschiedene Spitäler. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Ermittlungen ergaben, dass der genannte Lieferwagen Stunden zuvor im Kanton Solothurn entwendet worden war und dass es in Hunzenschwil zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Der Lenker fuhr weiter, noch bevor die Polizei eintraf. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung und ordnete beim Beschuldigten eine Blut- und Urinprobe an. Die Feuerwehr richtete für knapp drei Stunden eine entsprechende Umleitung ein.

