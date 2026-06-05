Aargau: Lernfahrt endete mit Totalschaden

Auf einer Lernfahrt verlor eine junge Automobilistin in Unterentfelden die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser prallte heftig gegen einen Hauseingang. Verletzt wurde niemand, es entstand aber grosser Sachschaden.

In Begleitung ihres Vaters führte die 19-Jährige am frühen Donnerstagabend eine Lernfahrt mit dem Auto durch. Kurz nach 19.30 Uhr war sie auf der Suhrenmattstrasse in Unterentfelden unterwegs und bog in eine Seitenstrasse ein. Wie die junge Frau später der Kantonspolizei erklärte, sei ihr dort ein anderes Auto entgegengekommen, das gehupt haben soll. Dadurch verunsichert, wollte sie bremsen, verwechselte in der Aufregung allerdings die Pedale. Die Räder immer noch eingeschlagen, kam der Wagen unweigerlich von der schmalen Strasse ab und knallte mit grosser Wucht gegen die Eingangstüre des angrenzenden Gewerbegebäudes. Die junge Frau und ihr Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand allerdings Totalschaden, und auch der verglaste Eingangsbereich des Gebäudes wurde verwüstet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die Lernfahrerin an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Lernfahrausweis vorläufig ab.

