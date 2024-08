Aargau: Gewitter sorgt für Feuerwehreinsätze

Ein Gewitter mit starkem Regen und Sturmböen wehte am Montagabend Bäume um und füllte Keller. Im Kanton Aargau standen 30 Feuerwehren an rund 150 Schadenplätzen im Einsatz. Meldungen über Verletzte liegen nicht vor.

Nach einem schwülheissen Tag entlud sich am Montagabend, 12. August, auch im Aargau ein heftiges Gewitter mit starkem Regen und Sturmböen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gingen bei der Notrufzentrale zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr zahlreiche Meldungen über überflutete Keller sowie über umgestürzte Bäume und Bauabschrankungen ein. Insgesamt standen 30 Feuerwehren auf rund 150 Schadenplätzen bis weit in die Nacht hinein im Einsatz.

Meldungen über verletzte Personen oder aussergewöhnlich grosse Schäden liegen nicht vor.

Aktuell sind die Bahnunterführung in Wildegg sowie eine Nebenstrasse in Murgenthal gesperrt. Bei der Umfahrungsstrasse in Hausen bestehen im Bereich des Sonnenland-Kreisverkehrs ebenfalls Verkehrsbehinderungen. Die Umleitungen sind signalisiert. (mgt)