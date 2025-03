Aargau: Erneut Gegenstände auf die Bahngleise gelegt

Am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr ging die Meldung ein, wonach ein Zug in Wohlen erneut eine Kollision mit zwei Fahrrädern hatte. Diese wurden absichtlich auf die Gleise gelegt. Durch die Kollision entstand zum einen an den Einrichtungen der SBB wie auch an den beiden Fahrrädern beträchtlicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In den letzten Tagen wurden im Raum Wohlen bereits mehrfach Gegenstände auf die Bahngleise platziert, was zu mehreren Kollisionen zwischen Zügen und diesen Hindernissen führte. Die Kantonspolizei Aargau nimmt diese Vorfälle sehr ernst und bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Zeugen, die Informationen zu den Vorfällen oder zu den Personen haben, die die Gegenstände auf die Gleise gelegt haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Aargau (Stützpunkt Muri, Telefon 056 675 76 20 oder stuetzpunkt.muri@kapo.ag.ch) zu melden. Ihre Hinweise sind entscheidend, um weitere Vorfälle zu verhindern und die Sicherheit auf den Bahngleisen zu gewährleisten.