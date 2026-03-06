Aargau: Betrunkener Autolenker beschädigt Parkhausschranke und verursacht mehrere Kollisionen

In der Nacht auf Freitag ging die Meldung ein, dass soeben beobachtet wurde, wie ein Automobilist mit einer Signaltafel kollidierte und in der Folge einfach weiterfuhr. Die Polizei folgte der Kühlwasserspur und konnte in den mutmasslichen Verursacher in Muhen anhalten.

Am Freitag, gegen 1 Uhr in der Nacht, meldeten Drittpersonen, dass sie soeben beobachtet hatten, wie ein Automobilist mit einer Signaltafel kollidierte und anschliessend weggefahren sei. Bei der Kollision mit der Tafel wurde der Kühlwassertank beschädigt, worauf das Fahrzeug eine deutliche Wasserspur hinterliess. Die Polizei folgte dieser Spur und konnte den mutmasslichen Autolenker schliesslich in Muhen an der Hauptstrasse anhalten. Beim Fahrer handelt es sich um einen 74-jährigen Autolenker. Auf der Strecke von Aarau nach Muhen beschädigte er mehrere Strasseneinrichtungen. Die Wasserspur verlief teilweise über den Strassenrand, die Gegenfahrbahn und sogar über das Trottoir. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit zeigte sich, dass der Mann stark alkoholisiert unterwegs war. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich zudem ein Verantwortlicher eines Aarauer Parkhauses, dass der mutmassliche Verursacher am Anfang seiner gefährlichen Autofahrt die Schranke im Parkhaus weggerissen habe. An Fahrzeug und den diversen Strassen- und Parkhauseinrichtungen entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und dem Senior den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde entnommen.

