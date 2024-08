Aargau: Autobrand greift auf Haus über

In Villnachern geriet in der Nacht auf Freitag ein Auto in Brand. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über und richteten grossen Schaden an. Verletzt wurde niemand. Der Wagen war unmittelbar neben einem Wohnhaus an der Dorfstrasse in Villnachern abgestellt.

Dessen Bewohner bemerkten kurz nach drei Uhr, dass das Auto lichterloh brannte. Rasch griffen die meterhohen Flammen auf das Gebäude über. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an und konnte die weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Bei den bis zum Tagesanbruch andauernden Löscharbeiten gelang es schliesslich, auch die letzten Glutnester im Dach zu löschen. Aus dem Schlaf geschreckt konnten sich die sechs im Haus anwesenden Personen unverletzt ins Freie retten. Der Wagen brannte vollständig aus. Durch die Flammen, Russ und Löschwasser entstand am Haus grosser Schaden. Dieses ist vorläufig nicht mehr bewohnbar. Weshalb der Wagen in Brand geraten war, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.