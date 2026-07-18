Aargau: 14-Jähriger nach Einbruch festgenommen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Wettingen nahm die Kantonspolizei im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung einen 14-jährigen Jugendlichen vorläufig fest. Am Samstag, kurz nach 3 Uhr in der Früh, meldete ein Anwohner der Polizei, dass er in einem Zimmer seiner Wohnung eine ihm unbekannte Person festgestellt habe. Als der Bewohner die Person bemerkte, ergriff diese umgehend die Flucht in Richtung Altenburg. Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal und der Kantonspolizei Aargau rückten daraufhin aus und leiteten umgehend eine Fahndung nach der flüchtigen Person ein. Im Zuge der Fahndung stellte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau an der Etzelstrasse eine Person in einem Gebüsch fest. Die Einsatzkräfte hielten diese an und kontrollierten sie. Bei der angehaltenen Person handelte es sich um einen 14-jährigen Kosovaren. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihn unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, ob der Jugendliche für den Einbruch verantwortlich ist.

