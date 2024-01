Aarau: Weitere Festnahme nach Auseinandersetzung vom Stephanstag

Am Dienstagabend, 26. Dezember, kam es in der Bahnhofunterführung Aarau, Einsteinpassage, zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen (die NFZ berichtete). Bereits in derselben Nacht sind tatverdächtige Personen festgenommen worden. Der Tatverdacht gegen diese drei Personen erhärtete sich jedoch nicht. Zwischenzeitlich konnte jedoch ein 18-jähriger Afghane ermittelt werden, welcher im Verdacht steht, im Rahmen der Auseinandersetzungen andere Personen mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet und Haft beantragt. (mgt)