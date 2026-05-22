Aarau: Nach Raubversuch verhaftet

Am Donnerstagnachmittag kam es am Bahnhofplatz in Aarau zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Migrolino-Filiale. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter kurze Zeit später festnehmen.

Kurz vor 14 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann die Migrolino-Filiale am Bahnhofplatz in Aarau. Mit einem weissen Kleidungsstück vermummt und mit einem Stein bewaffnet, forderte er von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem

diese der Forderung nicht nachkamen, schlug der Täter einem Mitarbeiter mit dem Stein ins Gesicht und flüchtete anschliessend zu Fuss. Zeitgleich war eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau mit einem Patrouillenfahrzeug auf der Bahnhofstrasse in Richtung Kreuzplatz unterwegs. Dabei bemerkten die Polizisten eine vermummte Person, die die Bahnhofstrasse in Richtung Laurenzenvorstadt überquerte. Die Stadtpolizei nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte den Mann wenig später unweit des Tatorts anhalten und kontrollieren.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer. Weitere Abklärungen ergaben, dass der Mann dem Signalement der Überwachungsaufnahmen entsprach und einen Stein mit sich führte. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter ohne Beute. Der betroffene Mitarbeiter klagte nach dem Angriff über Schmerzen am Kopf. Die Kantonspolizei nahm den 20-Jährigen unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.