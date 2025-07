Aarau: Nach Diebstahl festgenommen

In der Nacht auf Mittwoch drangen in Aarau zwei Unbekannte in ein parkiertes Auto ein. Der Autobesitzer bemerkte dies und wählte den Notruf. Die Polizei konnte einen mutmasslichen Dieb anhalten.

Gegen 01.45 Uhr konnte ein aufmerksamer Anwohner in Aarau zwei Personen beobachten, die sich Zutritt in sein parkiertes Auto verschafften. Als er sie ansprach, flüchteten beide. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Stadtpolizei Aarau rückten aus. Im Zuge der Fahndung konnte ein 26-jähriger Italiener angehalten werden. Er wehrte sich bei der Anhaltung heftig. Dabei wurden er und drei Polizisten leicht verletzt. Die zweite Person konnte bislang nicht angehalten werden. Die Kantonspolizei nahm den 26-Jährigen für weitere Ermittlungen vorläufig fest.