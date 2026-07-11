Aarau: Motorradfahrer durch Kollision schwer verletzt

Am Freitagabend kollidierte ein Motorradfahrer seitlich-frontal mit einem Personenwagen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Automobilist sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Motorradfahrer eine rote Ampel.

Ein 44-jähriger Automobilist war am Freitagabend mit seinem Sohn auf der Aaretalstrasse von Aarau kommend in allgemeine Richtung Aarau Rohr unterwegs. Aufgrund dessen befuhr er die Ausfahrt in Richtung Tellistrasse. Zur selben Zeit war ein 72-jähriger Motorradfahrer auf der Tellistrasse in allgemeine Richtung Buchs unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Motorradfahrer seitlich-frontal mit dem Fahrzeug des Automobilisten. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es den Motorradfahrer durch die Luft.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Automobilist und sein Sohn blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Motorradfahrer eine rote Ampel, weshalb es zur folgenschweren Kollision kam.

Der Führerausweis wurde dem Motorradfahrer zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.