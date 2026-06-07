Aarau: Lieferwagen erfasst 12-Jährigen auf Fussgängerstreifen - Zeugenaufruf

Am Freitagabend fuhr ein Lieferwagen auf dem Gönhardweg in Aarau und übersah dabei mutmasslich einen Jungen, welcher die Strasse überquerte. Die Lenkerin des Lieferwagens fuhr weiter, ohne sich um den leicht Verletzten zu kümmern. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Am Freitag, 05. Juni 2026, meldete die Mutter eines 12-Jährigen, dass ihr Sohn kurz nach 18.00 Uhr auf dem Gönhardweg in Aarau auf dem Fussgängerstreifen von einem weissen Lieferwagen angefahren worden sei.

Der Junge kam vom Schulhaus Gönhard her und überquerte dort den Gönhardweg mit seinem Fahrrad.

Ein weisser Lieferwagen mit roter Aufschrift fuhr von der Hallwylstrasse kommend in Richtung KEBA und erfasste dabei den 12-Jährigen auf dem Fussgängerstreifen mit seinem Fahrrad.

Die Lenkerin des Lieferwagens hielt infolge der Kollision einen kurzen Moment an, fuhr jedoch ohne sich um den leicht verletzten Jungen zu kümmern davon.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Augenzeugen.

Personen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug sowie zur lenkenden Person machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei zu melden (Telefon 062 886 88 88, E-Mail mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch) oder sich an einen anderen Polizeiposten zu wenden.

