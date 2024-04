Aarau: junger Einbrecher nach kurzer Flucht verhaftet

Ein Jugendlicher wurde in Aarau bei einem Einschleichdiebstahl überrascht. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.

In der Nacht auf Freitag, kurz vor 1 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau die Meldung einer Drittperson über eine fremde Person in einer Liegenschaft an der Laurenzenvorstadt in Aarau ein. Die tatverdächtige Person ergriff die Flucht, nachdem sie im Gebäude auf eine anwesende Person getroffen war. Rasch rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Aarau aus. Nach kurzer Fahndung konnte die signalisierte Person festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Mann aus Marokko. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen eingeleitet. Die Jugendanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Es gab kein Deliktsgut.