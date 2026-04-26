Aarau: 18-Jähriger alkoholisiert auf verbotener Lernfahrt verunfallt

Am Sonntagmorgen prallte ein 18-jähriger Lernfahrer auf der Industriestrasse in Aarau gegen einen Zaun und verletzte sich leicht. Er stand unter Alkoholeinfluss und war ohne die erforderliche Begleitperson unterwegs. Die Kantonspolizei nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab.



Der Selbstunfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der Industriestrasse in Aarau. Ein 18-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Opel Crossland von Buchs herkommend in Richtung Gais-Kreisel. Auf Höhe Torfeld Süd kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen angrenzenden Zaun. Durch die Kollision wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er stark beschädigt zum Stillstand kam.



Der Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Ausserdem wurden der Zaun und Teile der Strassenanlage beschädigt. Erste Abklärungen ergaben, dass der Lenker alkoholisiert und ohne die erforderliche Begleitperson unterwegs war. Die Kantonspolizei Aargau klärt den genauen Unfallhergang ab. Sie nahm dem 18-Jährigen den Lernfahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. (mgt)