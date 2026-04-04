Aarau: Auf nächtlicher Diebestour gefasst

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Dufourstrasse in Aarau stellte am Samstagmorgen um halb zwei Uhr fest, wie eine unbekannte Person kurz zuvor sein Grundstück betrat und den draussen stehenden Fahrradanhänger durchsuchte.

Der Hausbewohner alarmierte die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Stadtpolizei Aarau rückten ins Zelgliquartier aus. Eine Patrouille der Stadtpolizei sichtete wenige Minuten später einen Verdächtigen, der dem Signalement entsprach. In der Folge konnten sie einen 31-jährigen Tunesier anhalten. Dieser ist dem Bundesasylzentrum Bern zugewiesen. Bei der Kontrolle des Quartiers wurde in der Nachbarsliegenschaft ein geöffnetes und durchsuchtes Fahrzeug festgestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.