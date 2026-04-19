A3: Unfall in Zeiningen, Rauch im Bözbergtunnel

Auf der A3 bei Zeiningen kollidierten am Samstagabend zwei Autos. Eines der beteiligten Fahrzeuge überschlug sich. Zeitgleich kam es im Bözbergtunnel zu einer Rauchentwicklung. Eine Automobilistin verletzte sich leicht. Beide Ereignisse führten zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen.

Am Samstag, 18. April 2026, kurz vor 19.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A3 bei Zeiningen ein. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Zürich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 37-jährige Automobilistin auf dem Normalstreifen. Dabei geriet sie allmählich auf die Überholspur und kollidierte mit einem daneben fahrenden VW Tiguan. In der Folge prallte ihr Fiat 500 gegen die seitlichen Vario-Guard-Sicherheitselemente, überschlug sich und kam auf der Autobahn zum Stillstand.

Die Automobilistin wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an den Autobahneinrichtungen entstand grosser Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden. Während rund eineinhalb Stunden wurde der Verkehr umgeleitet.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Automobilistin wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

Rauch im Bözbergtunnel

Zeitgleich kam es im Bözbergtunnel auf der A3 zu einer Rauchentwicklung. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei sowie der Stützpunktfeuerwehr Baden standen im Einsatz und evakuierten den Tunnel. Zu einem Brand kam es nicht. Die Rauchentwicklung dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

Auch dort kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde während mehr als einer Stunde umgeleitet.