A3/Rheinfelden: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend, 7. Januar, kurz nach 23 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mitsubishi auf der Autobahn 3 in allgemeine Fahrtrichtung Zürich und beabsichtigte die Autobahn bei der Ausfahrt Rheinfelden-Ost zu verlassen. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Signalisationstafel und blieb in Schräglage im Wiesland stehen.

Der Lenker wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte das Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse zum Unfall geführt haben. Der Unfallverursacher wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mgt)