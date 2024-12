Brand in einem Einfamilienhaus in Sulz

In einem Einfamilienhaus in Sulz brach am frühen Sonntagmorgen ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte diesen rasch löschen und Schlimmeres verhindern.

Betroffen war ein Einfamilienhaus an der Hofmattstrasse im Laufenburger Ortsteil Sulz. Die Brandmeldung ging am Sonntag, 8. Dezember 2024, kurz nach 5.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem grösseren Aufgebot an und fand den Brandherd in einem der Zimmer. Rasch gelang es, die Flammen zu löschen, bevor sich diese weiter ausbreiten konnten. Dennoch wurde das Hausinnere stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die im Haus wohnhafte Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.