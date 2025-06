892 000 Franken für neue Trafostation

Gemeindeversammlung Zeihen

Weil die Netzstabilität im Wohngebiet nördlich der SBB-Bahnlinie dringend verbessert werden muss, unterbreitete der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom Freitagabend einen Kredit über 892 000 Franken für den Neubau einer Trafostation auf dem Areal der Firma Häseli AG. Dadurch kann gleichzeitig das Potential von Solaranlagen besser ausgeschöpft werden, denn diese müssen teilweise mit reduzierter Rückspeisung ins Netz betrieben werden. Die anwesenden 63 Stimmberechtigten (von insgesamt 815) zeigten sich dem Projekt gegenüber offen und reagierten mit positiver Resonanz. Sie genehmigen zudem die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von 179 353 Franken, eine Kreditabrechnung für das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Oberes Fricktal und die unveränderte Gemeinderatsentschädigung für die Amtsperiode 2026/2029. Ferner hatten sie über einen Wechsel des Steueramts zu entscheiden. Weil das regionale Steueramt in Böztal seit einiger Zeit mit personellen Herausforderungen kämpft, die sich negativ auf die Qualität und die Kosten auswirken, empfahl der Gemeinderat per Januar 2026 den Anschluss ans regionale Steueramt Frick. Dieser Antrag wurde nach kurzer Diskussion von einer grossen Mehrheit gutgeheissen. Auch die damit im Zusammenhang stehende Überarbeitung der Gemeindeordnung aus dem Jahre 1981 war unbestritten. Die genehmigte Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum. Die Urnenabstimmung findet am 6. Juli 2025 statt.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigte die Jahresrechnung 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 336 372 Franken und bestimmte die Finanzkommission und die Stimmenzähler für die nächste Amtsperiode. Sodann wurde dem Gemeinderat die Ermächtigung erteilt, mit der SBB einen Dienstbarkeitsvertrag für Baurechte abzuschliessen. 23 Ortsbürger haben an der Versammlung teilgenommen. (mgt)