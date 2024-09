Rund 50 Personen nahmen am letzten Mittwoch am zweiten Netzwerkanlass des Vereins Sisslerfeld in Sisseln teil. Die Veranstaltung bot eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung der Mitglieder. Nach der Begrüssung durch den Vizeammann von Sisseln, Ralf Dümpelmann, ...