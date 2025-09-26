50 Jahre Dirigentenjubiläum von Arthur Buck

Lieber Arthur, es ist wahr

Wir feiern dich für 50 Jahr

Solange bist du Dirigent

Und jeder der dich persönlich kennt

Weiss, du bist sehr engagiert

Du weisst auch wie man motiviert

Deine Proben die sind hart

Du machst sie auf deine spezielle Art

Von der Musik bist du besessen

Kennst inzwischen alle Finessen

Und mit deiner Leidenschaft

Hast du es immer wieder geschafft

Deine Chöre zu motivieren

Und mit Erfolg zu dirigieren

Es macht Freude mit dir zu singen

Und das Publikum zu Standing

Ovationen bringen

So singen wir in froher Runde

Ein Hoch auf dich in dieser Stunde

Respekt von allen die dich kennen

Lass das Feuer in dir weiter brennen

Eine kleine Ehrung für den Chorleiter der Freaktal Singers.

RUDI KOHLBRENNER, FRICK