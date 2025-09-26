50 Jahre Dirigentenjubiläum von Arthur Buck

50 Jahre Dirigentenjubiläum von Arthur Buck26.09.2025 Leserbriefe
Lieber Arthur, es ist wahr Eine kleine Ehrung für den Chorleiter der Freaktal Singers. RUDI KOHLBRENNER, FRICK
Wir feiern dich für 50 Jahr
Solange bist du Dirigent
Und jeder der dich persönlich kennt
Weiss, du bist sehr engagiert
Du weisst auch wie man motiviert
Deine Proben die sind hart
Du machst sie auf deine spezielle Art
Von der Musik bist du besessen
Kennst inzwischen alle Finessen
Und mit deiner Leidenschaft
Hast du es immer wieder geschafft
Deine Chöre zu motivieren
Und mit Erfolg zu dirigieren
Es macht Freude mit dir zu singen
Und das Publikum zu Standing
Ovationen bringen
So singen wir in froher Runde
Ein Hoch auf dich in dieser Stunde
Respekt von allen die dich kennen
Lass das Feuer in dir weiter brennen
Lieber Arthur, es ist wahr
Eine kleine Ehrung für den Chorleiter der Freaktal Singers.
RUDI KOHLBRENNER, FRICK