50 Jahre Dirigentenjubiläum von Arthur Buck

  26.09.2025 Leserbriefe

Lieber Arthur, es ist wahr
Wir feiern dich für 50 Jahr
Solange bist du Dirigent
Und jeder der dich persönlich kennt
Weiss, du bist sehr engagiert
Du weisst auch wie man motiviert
Deine Proben die sind hart
Du machst sie auf deine spezielle Art

