50 Jahre Buuremetzgete

Am Wochenende vom 18. und 19. Oktober lädt der Frauenturnverein Zeihen zur traditionellen Buuremetzgete ein. Bereits zum 50. Mal werden feine Angebote aus der Küche serviert. Speziell in diesem Jahr wird auch Sauerkraut angeboten. Anlässlich des Jubiläums werden die Gäste Samstag mit den «Bözberg Buebe» und am Sonntag mit «tubetänzig» musikalisch verwöhnt. Der Frauenturnverein freut sich auf ein geselliges Beisammensein in der Turnhalle. (mgt/nfz)