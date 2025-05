Bei Frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein starteten 21 Kinder der Jugi Hellikon in Stein zum UBS Kids Cup. Elin Isch startete am Morgen in den Wettkampf und legte mit einem guten 60-Meter-Sprint los. Im Weitsprung drehte sie dann so richtig auf und mit einer soliden Weite im ...