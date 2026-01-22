«5 Mal anders» in Badisch Rheinfelden

Die Ausstellung der Kunstkolonie Lörrach mit dem Titel «5 Mal anders» eröffnet das vielseitige Ausstellungsjahr in der Rathausgalerie von Badisch Rheinfelden. Bis Freitag, 6. März, präsentieren Brigitte Brumunt, Petra Gallo, Veronika Panzer, Sabine Stolz und Susanne Stolz ihre Werke im zweiten Obergeschoss des Rathauses. Die Künstlerinnen gehören alle der Kunstkolonie Lörrach an, einer freien und unabhängigen Künstlerinnenvereinigung, die der Tradition der Künstlerkolonien des 20. Jahrhunderts folgt. Diese waren früher oft die einzigen Orte, die Frauen die Möglichkeit boten, in der Kunst tätig zu werden. (mgt)