410 Fahrzeuglenkende fuhren zu schnell

Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Fricker Schulanlagen

Die Polizei Oberes Fricktal führte in den vergangenen Tagen an der Fricker Schulstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Bereich der Kontrollstelle befinden sich die beiden Schulanlagen «Dorf» und «Ebnet», mit mehreren Fussgängerstreifen. In diesem Zeitraum passierten rund 35700 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Von diesen waren total 410 Fahrzeugelenkende zu schnell unterwegs, was einem Anteil von etwas mehr als einem Prozent entspricht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h, was nach Abzug der Toleranz einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 16 km/h entspricht. Bei diesem Fahrzeuglenker erfolgt eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg.

Zum Start des neuen Schuljahres, welches am vergangenen Montag begonnen hat, gehen im oberen Fricktal viele Kinder erstmals in den Kindergarten oder in die 1. Klasse. Die Polizei Oberes Fricktal führt, zusammen mit den anderen Regionalpolizeien im Kanton Aargau, auch dieses Jahr die Aktion Schulbeginn durch. Dabei führt sie bis Ende August im ganzen oberen Fricktal Überwachungen der Schulwege durch. Die Kinder werden durch Polizistinnen und Polizisten an neuralgischen Punkten beim sicheren Überqueren der Strasse unterstützt und wenn notwendig instruiert.

Die Polizei dankt an dieser Stelle allen Beteiligten für die Mithilfe, dass unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer/-innen sicher am jeweiligen Ziel ankommen. Dazu gehört das Einhalten der geltenden Geschwindigkeitslimiten, insbesondere im Innerortsbereich und eine verstärkte Rücksichtnahme.