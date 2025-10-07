Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

4. Liga: Kantersieg für FC Eiken

  07.10.2025 Eiken, Sport

Am 1. Oktober fand das vorgezogene Fricktalerderby statt. Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer FC Kaiseraugst, war man gespannt auf den Auftritt des FC Eiken gegen den FC Wallbach-Zeiningen. Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Teepause. In der 53. Minute war es Torgarant ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote