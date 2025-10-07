4. Liga: Kantersieg für FC Eiken

Am 1. Oktober fand das vorgezogene Fricktalerderby statt. Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer FC Kaiseraugst, war man gespannt auf den Auftritt des FC Eiken gegen den FC Wallbach-Zeiningen. Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Teepause. In der 53. Minute war es Torgarant ...

Am 1. Oktober fand das vorgezogene Fricktalerderby statt. Nach der Niederlage gegen den Tabellenführer FC Kaiseraugst, war man gespannt auf den Auftritt des FC Eiken gegen den FC Wallbach-Zeiningen. Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Teepause. In der 53. Minute war es Torgarant Marc Troller, der das Heimteam 1:0 in Führung brachte. In der 69. Minute war es wiederum Troller, der mittels Penalty auf 2:0 erhöhen konnte. Fünf Minuten später erhöhte Captain Lawrence Roskosch auf 3:0. In der 80. Minute gelang Marc Troller das 4:0. In der 92. Minute durfte Jérémie Würsch noch das 5:0 zum Kantersieg mit seinen Mannschaftskollegen feiern.

Am Samstagabend, 11. Oktober, findet um 20 Uhr auf dem Sportplatz Blauen in Laufenburg ein weiteres Derby gegen den FC Laufenburg – Kaisten statt. (mgt)