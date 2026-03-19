345 Nistkästen und 185 Mehlschwalbennester

Die gut besuchte Generalversammlung des Naturschutzvereins Kaisten fand kürzlich im Pfarreisaal statt. Eröffnet wurde der Abend mit einem eindrücklichen Naturbilder-Vortrag von Alois Amsler. Mit seinen faszinierenden Fotografien und Ausführungen nahm er die Anwesenden mit auf eine Reise durch beeindruckende Landschaften und Tierwelten, von der Schweiz über Österreich und Slowenien, Kroatien bis in den hohen Norden nach Finnland.

Im Anschluss konnte der geschäftliche Teil der Generalversammlung zügig abgehandelt werden. Im Rahmen der Versammlung wurden sowohl der Jahresbericht und die Finanzen vorgestellt, als auch die kommenden Einsätze bekannt gegeben.

Der bisherige Vorstand wurde für die nächsten zwei Jahre bestätigt, mit Jürg Winter weiterhin als Präsidenten. Ein grosser Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, die sich das ganze Jahr für den Naturschutz in Kaisten engagieren. Ihr Einsatz zeigt sich unter anderem in der Betreuung der insgesamt 345 Nistkästen im Gemeindebann sowie der 185 Mehlschwalbennester.

Abgerundet wurde der Abend bei gemütlichem Zusammensein mit einem kleinen Imbiss, Kaffee und einem herrlichen Dessertbuffet. (mgt)