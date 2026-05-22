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30er-Zone-Fest

  22.05.2026 Herznach-Ueken

Am Samstag, 30. Mai, findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Schulhausplatz Ueken das «PRO 30er-Zone-Fest» statt, aufgrund der Abstimmung am 14. Juni 2026. Wer kommt, darf sich auf Spiel und Spass für Gross und Klein freuen, auf gute Stimmung, Zeit zum Kennenlernen und kleine ...

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