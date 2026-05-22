Am Samstag, 30. Mai, findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Schulhausplatz Ueken das «PRO 30er-Zone-Fest» statt, aufgrund der Abstimmung am 14. Juni 2026. Wer kommt, darf sich auf Spiel und Spass für Gross und Klein freuen, auf gute Stimmung, Zeit zum Kennenlernen und kleine ...

Am Samstag, 30. Mai, findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Schulhausplatz Ueken das «PRO 30er-Zone-Fest» statt, aufgrund der Abstimmung am 14. Juni 2026. Wer kommt, darf sich auf Spiel und Spass für Gross und Klein freuen, auf gute Stimmung, Zeit zum Kennenlernen und kleine Verpflegungen. «Kommt vorbei und feiert gemeinsam mit der Nachbarschaft. Wir freuen uns auf euch», schreibt die IG Tempo 30 Herznach-Ueken in der Einladung. (mgt)