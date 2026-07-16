307 Starts und spannender Springsport

Am 11. bis 12. Juli stand die Reitsportanlage Haufgarten ganz im Zeichen des Springsports. Von den Einsteigerprüfungen bis zu den anspruchsvolleren Kategorien bot das Turnier den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern abwechslungsreichen Pferdesport.

Marlen Gaschen

Bereits am Samstagmorgen fiel um 7.30 Uhr der Startschuss zu den ersten Prüfungen in den Kategorien 100–115cm. Bis am frühen Nachmittag kämpften die Teilnehmenden in verschiedenen Kategorien um schnelle und fehlerfreie Runden. Dabei konnten sich Nadine Wenger mit Chiquitita N CH, Tyra Appenzeller mit Halliste del Salento, Stefanie Urwyler mit Lycros vom Wellberg CH und Viktoria Gass mit Picatchou souverän den ersten Rang in ihrer jeweiligen Abteilung sichern.

Nach einer kurzen Pause gehörte die Anlage den erfahrenen Reiterinnen und Reitern: Das traditionelle Seniorenspringen über 100–115cm von 17.30 bis 20 Uhr bildete einen besonderen Höhepunkt des ersten Turniertages. Hier konnte Martin Häfliger zweimal mit Icare du Chene CH und einmal mit Nimph de la Parona einen dreifachen Sieg feiern.

Eine der 110cm-Prüfungen wurde zudem von Remo Konrad mit Misskara CH gewonnen. In sportlichkameradschaftlicher Atmosphäre liessen die Teilnehmer den Abend bei einem gemeinsamen Apéro ausklingen. Auch der Sonntag begann früh. Bereits ab 7.30 Uhr standen erneut Springprüfungen in den Kategorien 60–100cm auf dem Programm. Bis zum Abschluss des Turniers um 16.30 Uhr wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern abwechslungsreicher Springsport geboten. Bei diesen Amateurprüfungen holten sich Michèle Meier mit Hill CH, Janine Borer mit Ladina XIX, Fabienne Suter mit Red Zora und Erwin Hügi mit Companero CH in ihrer jeweiligen Kategorie den Sieg.

Nicht ohne Unterstützung

Dazwischen lud der Fricktalische Reiterclub seine Sponsoren zum traditionellen Apéro ein und nutzte die Gelegenheit, sich für die langjährige Unterstützung zu bedanken. Ohne das Engagement zahlreicher Sponsoren und freiwilliger Helfer wäre die Durchführung eines solchen Anlasses nicht möglich.

Die Organisatoren zeigten sich mit dem Verlauf der Pferdesporttage zufrieden. Trotz der sommerlichen Temperaturen präsentierte sich der Turnierplatz dank intensiver Pflege in ausgezeichnetem Zustand und bot faire Bedingungen für Pferd und Reiter. Entsprechend konnten die Prüfungen ohne nennenswerte Zwischenfälle durchgeführt werden.

Mit insgesamt 307 Starts über die zwei Tage bestätigten die Pferdesporttage einmal mehr ihren festen Platz im regionalen Turnierkalender. Der Fricktalische Reiterclub blickt auf ein gelungenes Wochenende zurück und bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, Sponsoren, Funktionären, Parcoursbauern sowie den vielen Besucherinnen und Besuchern für ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Anlass.