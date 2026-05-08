3 Minuten und 25 Sekunden und noch ganz viel mehr Miteinander-Zeit

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  08.05.2026 Kaisten
Viele lachende Gesichter bei der Preisübergabe in der Kaister Kirche. Foto: sh
Viele lachende Gesichter bei der Preisübergabe in der Kaister Kirche. Foto: sh

Kaister Ministranten erhalten Aargauer Mini-Oskar

Einen Werbefilm von maximal fünf Minuten über die eigene Minischar zu drehen – zu diesem Wettbewerb rief die Römisch-Katholische Landeskirche auf. Auch die Kaister Ministranten folgten diesem Aufruf. Sie ...

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