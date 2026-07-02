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250 000 Franken für Photovoltaik-Anlagen

  02.07.2026 Mumpf

Die Gemeindeversammlung Mumpf genehmigt die beiden Verpflichtungskredite für Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Mehrzweckanlage «Burgmatt» und des Kindergartens «Graubühl» in Höhe von 107 400 beziehungsweise 142 600 Franken. Auch sämtliche ...

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