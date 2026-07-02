250 000 Franken für Photovoltaik-Anlagen

Die Gemeindeversammlung Mumpf genehmigt die beiden Verpflichtungskredite für Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Mehrzweckanlage «Burgmatt» und des Kindergartens «Graubühl» in Höhe von 107 400 beziehungsweise 142 600 Franken. Auch sämtliche ...

Die Gemeindeversammlung Mumpf genehmigt die beiden Verpflichtungskredite für Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Mehrzweckanlage «Burgmatt» und des Kindergartens «Graubühl» in Höhe von 107 400 beziehungsweise 142 600 Franken. Auch sämtliche weiteren Geschäfte hiess die Versammlung gut, darunter ein Zusatzkredit über 28 000 Franken für Planung und Ausbau der Leimattstrasse.

(rw)