25 Prozent mehr Einsätze

Spitex Kaisten hat grosse Herausforderungen zu stemmen

An der 33. Generalversammlung der Spitex Kaisten konnte Präsident Peter Kalt 67 Mitglieder sowie einige Gäste begrüssen. Damit die Spitex wie gewohnt jederzeit schnell auf Anfragen reagieren kann, braucht es neue, ausgebildete Mitarbeitende. Die Suche nach ihnen gestaltet sich schwierig.

Der Jahresbericht des Präsidenten Peter Kalt und der Jahresrückblick von der Geschäftsleiterin Eveline Stocker wurden mit Applaus angenommen. Beide berichteten über ein sehr arbeitsintensives Jahr 2024, in dem die angefragte Unterstützung jedoch noch jederzeit und rasch geleistet werden konnte. Dies sei aber nur weiterhin möglich, wenn neue, ausgebildete Mitarbeitende gefunden werden, die in der Lage sind, diese qualitativ hochstehenden Leistungen zu erbringen. Die Suche sei schwierig, was sich im bisher fehlenden Ergebnis einer aktuellen Stellenausschreibung zeigt. Da das Spitex-Team die Kategorie Altersdurchschnitt im Sinne von hoch in einem kantonalen Vergleich «gewonnen» hat, wird in der nächsten Zeit das Thema Mitarbeitende ein Hauptthema sein. Nur mit dem Finden von neuen Mitarbeitenden, und in ein paar Jahren einer Leitungsperson, ist auch die Zukunft der Spitex-Kaisten als selbstständige Organisation gewährleistet, so der Tenor des Vorstands an der Versammlung. Betont wurde hierbei auch, dass die Selbstständigkeit keine Kostenfrage sei. Auch das wurde in einem kantonalen Vergleich attestiert.

Die Spitex Kaisten erbringt ihre Leistungen im Vergleich mit anderen Spitexorganisationen kostengünstig.

Versprechen eingelöst

Das letztjährige Versprechen, dass die Jahresrechnung 2024 besser abschliessen wird als die des Vorjahres, konnte vollumfänglich eingelöst werden. Die umgesetzten Massnahmen haben zu einem positiven Jahreserfolg von rund 9400 Franken geführt. Dieses Ergebnis zeigt auf, dass es auch in einem intensiven Jahr (rund 25 Prozent mehr Besuche und Einsätze als im Jahr 2023) möglich ist, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine ausgeglichene Rechnung auszuwiesen.

Bei dem Traktandum Wahlen wurde Renate Meier aus Ittenthal zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Sie ersetzt Franziska Winter, die nach rund 20 Jahren den Spitex-Vorstand verlässt. Franziska Winter war in diversen Funktionen in der Spitex tätig, zuerst als Vertreterin der Gemeinde, dann als Vizepräsidentin und als Aktuarin. Die Spitex Kaisten dankt Franziska Winter für ihr bisheriges und Renate Winter für ihr zukünftiges Engagement sehr. Im Weiteren konnte die Versammlung noch drei Jubilare/innen ihren Dank mit jeweils einen kräftigen Applaus ausdrücken. Sabine Rüede ist seit 20 Jahren Mitarbeitende und Claudia Corpataux zählt schon seit 25 Jahren zum Team. Peter Wicki ist seit 20 Jahren im Vorstand des Vereins tätig.

Nach etwas mehr als einer Stunde konnte Peter Kalt die GV schliessen. Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtete Eveline Stocker über ihre Reise nach Namibia, die sie 2024 unternahm. Sie zeigte eindrückliche und spannende Bilder und Videos über ihre Reise.

Der Abend klang beim gemütlichen Zusammensein beim traditionellen Imbiss aus. (mgt)