25 Jahre Samichlaus Hellikon

In so manche «Stubä» in Hellikon bist du eingetreten, so manchen Weg hast du zu Fuss im Dorf zurückgelegt, begleitet von deinen beiden Schmutzlis. Kein Weg war dir dabei zu weit, sei es in Richtung der Helliker Höfe oder auch weiter über die Dorfgrenze hinaus.

«Was ding ding dingelet und dong dong dongelet, chönt das ächt de Samichlaus sii ...» – viele solche Verse, Gedichte, Lieder oder auch instrumentale Vorträge durftes du in dieser Zeit geniessen.

Glänzende Augen aber auch schüchterne oder ängstliche Kinder hast du dabei erleben dürfen. So manche dieser Reaktionen gingen unter die Haut. Es ist jedes Mal einfach wunderschön, wenn die Kinder ihre Geschenke entgegennehmen dürfen.

Eine Unfassbare Zahl an Jahren, bei welchen du deine Freizeit geopfert hast, um die Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Vielen Dank Reto (Stampfer) Hasler für deinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle dieser schönen Tradition. Deine Schmutzlis.